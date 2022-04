Punch testa a Torino monopattino elettrico 'più sicuro'

A Torino è partito il pilot test del progetto europeo Dreem per la sperimentazione di un nuovo monopattino elettrico "volto a rendere più sicuri e flessibili gli spostamenti in città". Il progetto, finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, vede coinvolte tre importanti realtà torinesi del settore come partner: Punch Torino, che nel Gruppo Punch ha il ruolo di guidare lo sviluppo e l'ingegnerizzazione di sistemi di propulsione innovativi, To.Tem, start-up innovativa parte del gruppo Punch che sviluppa mezzi di micromobilità innovativi, e 5T Srl, società in-house providing del Comune di Torino, Regione Piemonte e città metropolitana di Torino che si occupa di servizi di smart mobility.

Durante la sperimentazione, che durerà fino a giugno 2022, saranno gli stessi dipendenti di Punch e di 5T ad utilizzare il monopattino elettrico e il casco gonfiabile sviluppati all'interno del progetto, con lo scopo di valutarne il gradimento, le prestazioni e i servizi connessi.