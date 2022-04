Ancma, bene il credito imposta sulle cargo bike ma non basta

E' una cosa buona ma "tardiva" e ancora "troppo timida" il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita, cioè le bici usate per trasportare le merci secondo Confindustria ANCMA l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, che così ha commentato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Transizione ecologica.

Secondo l'associazione, il decreto prevede una copertura delle spese sostenute nel 2021, nella misura del 30%, fino a un importo massimo di 2.000 euro, è "una misura che, per quanto attesa, utile e apprezzata, è ancora troppo timida e arriva in ritardo per dare un vero impulso a questo ambito del trasporto merci urbano".

"Questo segmento - ricordano da ANCMA - rappresenta veramente un'opportunità nella logistica dell'ultimo miglio, un elemento della catena di approvvigionamento orientato alla sostenibilità, che ha avuto un boom con la crescita dell'e-commerce e che, se opportunamente incentivato, può creare occasioni concrete di sviluppo economico e contribuire a decongestionare le città".