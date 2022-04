Volta Zero, arrivano i 'truck' da 7,5 e 12 tonnellate

Zero emissioni e nuove varianti per i veicoli da trasporto firmati Volta Trucks. La società, specializzata nella produzione di autocarri completamente elettrici e nella fornitura di servizi, ha infatti presentato le varianti di Volta Zero da 7,5 e 12 tonnellate, di prossima uscita. Si tratta della seconda famiglia di prodotti della gamma di veicoli Volta Trucks completamente elettrici.

I Volta Zero da 7,5 e 12 tonnellate sono stati progettati dal partner Astheimer Design di Warwick, nel Regno Unito, in collaborazione con i team tecnici interni di Volta Trucks.

L'aspetto dei nuovi veicoli completamente elettrici ricorda quello del veicolo più grande da 16 tonnellate, attualmente in fase di sviluppo e collaudo tecnico prima della valutazione da parte dei clienti, prevista per il 2022. I veicoli da 7,5 e 12 tonnellate saranno identici nella parte frontale.

L'autocarro da 12 tonnellate avrà un telaio e una carrozzeria più lunghi e una seconda serie di ruote e pneumatici posteriori per sostenere il maggiore carico utile del veicolo. Anche nei modelli da 7,5 e 12 tonnellate sono presenti i tratti distintivi di Volta Zero, ovvero una cabina innovativa e l'ambiente di lavoro pensato per risultare ottimale alle esigenze dei conducenti, che potranno avere una visione diretta che spazia a 220 gradi tutt'intorno al veicolo. Questa visione panoramica attraverso una cabina completamente vetrata ha ottenuto la valutazione di 5 stelle 'Direct Vision Standard' di Transport for London che premia la visibilità ottimale e la riduzione dei punti ciechi.

La protezione degli utenti della strada è ancora maggiore grazie a telecamere per la visione posteriore al posto dei tradizionali specchietti, a una telecamera con visuale a volo d'uccello a 360 gradi che mostra al conducente tutto ciò che lo circonda e a sistemi di allerta per i punti ciechi che rilevano la presenza di oggetti ai lati del veicolo. L'eliminazione del tradizionale motore a combustione interna ha permesso di collocare il sedile del conducente di Volta Zero molto più in basso rispetto a un normale autocarro, assicurandogli una linea visiva a circa 1,8 metri.