Mercedes evolve lo chassis per bus a emissioni Euro VI

Più ecologico, efficiente, sicuro e tecnologico, l'evoluzione dello chassis per bus OC 500 della Mercedes-Benz punta dritto alla leadership del segmento.

Equipaggiato con propulsori in regola con le normative Euro VI sull'inquinamento, più parco nei consumi, dotato anche di controllo automatico di velocità con funzione guida 'eco' regolata in base alle informazioni del navigatore satellitare, la base per pullman della Stella offre inoltre il sistema di frenata automatica e vari dispositivi di elettronici di ausilio alla guida, fra cui il pacchetto Sideguard Assist, per una maggiore sicurezza di viaggio.

In passerella in prima assoluta al prossimo Salone di Madrid del 18-21 ottobre, verrà proposto in due versioni: RF (raised floor) e LE (low entry), entrambe sia con guida a destra sia a sinistra. La variante RF con due o tre assi, è abbinabile ai propulsori OM 936 e OM 470 che erogano potenze tra i 299 Cv e i 456 Cv e si può scegliere sia con trasmissione manuale sia automatica a 8 rapporti. La variante OC 500 LE, invece, si può ordinare solo con due assi e con il motore OM 936 con potenze da 299 Cv a 354 Cv e trasmissione automatica.

Tra le altre novità dell'OC 500 da segnalare la parte elettrica e elettronica che implementa, appunto, i sistemi di sicurezza di ultima generazione, tra cui la quinta release dell'Active Brake Assist che, grazie all'utilizzo di radar e telecamere, permette di frenare automaticamente il mezzo sia in caso di ostacoli improvvisi sia nelle marce in colonna, sia soprattutto in caso di attraversamento improvviso della strada da parte di pedoni. Tra gli optional anche il controllo automatico della velocità di crociera (ACC) che regola automaticamente la distanza di sicurezza tra il bus e il veicolo che lo precede e accelera e frena il mezzo senza interventi da parte del conducente nel caso di marcia in colonna.