Ford Pro conferma il lancio del secondo furgone elettrico

Ford Pro, la business unit dell'Ovale Blu focalizzata sui clienti dei veicoli commerciali e sui modelli e i servizi a loro destinati, sta per presentare il secondo modello completamente elettrico che affiancherà l'E-Transit entrato in produzione il mese scorso.

Con un teaser il colosso americano ha annunciato che svelerà il prossimo passo nel suo viaggio nell'elettrificazione del trasporto di merci e persone il prossimo 9 maggio durante un evento che potrà essere seguito dalle 9:00 GMT su media.ford.com.

Questo nuovo modello, che dovrebbe avere dimensioni inferiori a E-Transit, segnerà la prossima pietra miliare nella strada verso le emissioni zero relativamente a tutte le vendite di veicoli Ford in Europa e la contemporanea neutralità del carbonio dell'insieme di strutture, logistica e fornitori in Europa entro il 2035.