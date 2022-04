Electric Days, mobilità nella Giornata Mondiale della Terra

Si è aperta a Roma la seconda giornata degli Electric Days, dedicata anche alla Giornata Mondiale della terra che cade proprio oggi. Per il 'Giorno del perché' e dopo il 'Giorno del come' di ieri, l'evento promosso da Motor1 ha riaperto il sipario con numerosi altri appuntamenti, previsti per tutto il corso della giornata al MAXXI.

In concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, gli Electric Days hanno ospitato già durante la mattina e per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, il confronto tra i rappresentanti esperti di energia dei principali partiti, per capire 'a che punto è la politica energetica in Italia'.

Protagonisti del dibattito, i parlamentari Paolo Arrigoni della Lega, Gianluca Benamati del Pd, Davide Crippa del M5s, Massimiliano De Toma di Fratelli D'Italia e Luca Squeri di FI.

Il pomeriggio degli 'Electric Days' avrà un focus specifico sul rapporto tra i giovani e la sostenibilità, con la presenza, tra gli altri, della portavoce italiana del movimento 'Fridays For Future', Martina Comparelli. Seguiranno incontri che approfondiranno le implicazioni geopolitiche, occupazionali e collegate alla salute, della transizione energetica.

Da oggi a domani vanno in scena anche gli Electric Days Stories, con un'esclusiva Q&A sul canale Instagram di Motor1.com Italia, dedicata ai brand automotive partner nel corso della quale Andrea Farina, tester Motor1.com Italia, e il content creator e youtuber Il Signor Franz, risponderanno alle domande degli utenti sulle ultime novità in tema di elettrificazione.

Questa sera, alle 19, in occasione della giornata della terra, verrà trasmesso sul canale TikTok di Motor1.com Italia il talk "Electric Days. Quale futuro per la nostra terra?".