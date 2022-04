Electric Days: Giovannini, avanti tutta con l'elettrico

Mobilità elettrica e transizione energetica, agli Electric Days che hanno ospitato anche un intervento del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. "L'elettrico - ha detto Giovannini - è l'investimento di cui non ci pentiremo. Le altre tecnologie potranno essere utilizzate nei settori non elettrificabili. Abbiamo escluso le imprese dagli incentivi auto in quanto le imprese già oggi acquistano veicoli ibridi ed elettrici, per seguire politiche di sostenibilità e quindi non necessitavano di sostegni".

Nel corso dell'evento organizzato da Motor1.com e InsideEVs.it e in scena in questi giorni al Maxxi a Roma, Giovannini ha parlato di mobilità e dell'economia italiana che include anche l'industria automotive, alle prese con la sfida elettrica. "A oggi - ha detto il ministro - non prevediamo di chiedere alcun sacrificio agli italiani. L'economia italiana continua a crescere, nonostante le difficoltà. Il governo sta lavorando per rafforzare l'autonomia del nostro Paese sul fronte delle forniture del gas. La guerra è arrivata nel momento in cui l'Italia è impegnata nel mettere a terra il Pnrr e questo aumento dei prezzi e l'indisponibilità delle materie prime mettono a dura prova il sistema produttivo, su tutti il settore delle costruzione, elemento chiave per l'attuazione del Piano".

Spazio anche al tema della mobilità locale: "Oggi stanno partendo investimenti in tecnologie digitali - ha spiegato Giovannini - per rendere il trasporto locale più efficace e sostenibile. Negli ultimi due mesi le attività di sharing mobility hanno subito un balzo in avanti del 30% rispetto allo scorso anno. Queste forme di mobilità vanno estese anche a città di medie dimensioni. Soprattutto in una fase come quella attuale in cui anche la diffusione dello smart working sta ridefinendo i consumi di mobilità".

Giovannini si è poi soffermato sul tema elettrificazione commentando che "la via maestra è l'elettrico, è un investimento di cui non ci pentiremo, anche per le moto e i veicoli commerciali leggeri. L'idrogeno e i biocombustibili possono essere utilizzati in settori del mondo dei trasporti in cui l'alternativa elettrica non è perseguibile".

In parallelo il ministro ha sottolineato la necessita di " far evolvere le infrastrutture, stradali e condominiali, di ricarica, perché senza questo passaggio si rischia di vanificare lo sforzo effettuato con gli incentivi".