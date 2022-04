Nio inaugura in Cina stazione scambio batterie numero 900

Un anno esatto dopo l'avvio del piano 'Power 2025' e relativo ad un articolato network di ricarica per veicoli elettrici in Cina, Nio ha annunciato il completamento nel distretto di Jiangning della sua stazione di scambio batterie numero 900, in vista del traguardo di 1.300 punti 'swap' entro la fine del 2022.

Di questi impianti - che prevedono la sostituzione della batteria con una carica, all'interno di un impianto completamente robotizzato - costruito finora da Nio, e dove gli utenti dei modelli abilitati hanno già effettuato oltre 8 milioni di sostituzioni - 237 si trovano lungo le superstrade e le altre in ambito urbano, Ad oggi, Nio ha anche attivato 745 stazioni tradizionali di ricarica lungo le strade con 4.132 colonnine, oltre a 686 stazioni in aree private o di aziende con 3.897 punti di prelievo dell'energia. Nel complesso - comunica l'azienda - in tutta la Cina gli utenti Nio hanno anche avuto accesso a oltre 480mila colonnine di terze parti.

Al 18 aprile, giorno in cui è stata inaugurata la stazione di scambio numero 900, circa il 59,4% degli utenti Nio risultava vivere entro un raggio di 3 km da una stazione di scambio, con un aumento del 26,2% rispetto al 2021. Secondo il piano 'Power 2025' Nio prevede che nel 2025 il 90% dei sui clienti utenti vivrà in un raggio inferiore a 3 km dai suoi impianti di sostituzione della batteria. Secondo il produttore di veicoli elettrici, il rapporto tra i veicoli elettrici e le stazioni di scambio ha raggiunto quota 259 a 1 alla data del 18 aprile, con un miglioramento del 57,3% rispetto all'anno precedente.