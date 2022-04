Mobilità: L'Alto Adige pedala, prova anche tu una e-bike

Nel corso della giornata d'azione "L'Alto Adige pedala, prova anche Tu una e-bike" che si svolgerà il 30 aprile è possibile per una settimana provare una bici elettrica. L'azione «L'Alto Adige pedala» fa parte di un ampio pacchetto di misure organizzato dal Dipartimento Moblitità per promuovere l'utilizzo della bicicletta quotidianamente. "Proprio per andare al lavoro una bici elettrica può essere ideale, in modo da arrivare in ufficio o in azienda rilassati. Chi volesse provare un'e-bike in prima persona lo potrà fare a maggio con l'azione 'L'Alto Adige pedala. Prova anche Tu una e-bike!'", ricorda l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider. Le e-bike possono essere prenotate a partire dal 26 aprile e ritirate da sabato 30 aprile in uno dei punti di noleggio del partner della campagna, "Papin Sport". Possono partecipare tutte le persone maggiorenni che vogliono provare una bici elettrica per una settimana (da sabato a sabato). "Sul sito www.altoadigepedala.bz.it - fino ad esaurimento scorte - è possibile riservare un'e-bike", spiega il direttore generale della STA, Joachim Dejaco. Per il noleggio si paga un contributo di 15 euro a settimana e si deve depositare una cauzione di 100 euro. E chi già si prenota un'e-bike, sempre sul sito www.altoadigepedala.bz.it può anche registrare i chilometri percorsi in bici per l'azione "L'Alto Adige pedala. Pedala anche Tu!". A fine anno si registrano i chilometri percorsi in bici, con la possibilità di riuscire a vincere un premio. "L'Alto Adige pedala. Prova anche Tu una e-bike!" è organizzato da Green Mobility della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, si legge in una nota della Provincia.