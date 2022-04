Electric Days: Todde, avanti verso diversificazione energie

Sul palco degli Electric Days in corso al Maxxi di Roma, anche le politiche del Governo partecipano alla discussione sulla transizione energetica. "La crisi energetica sta aprendo scenari non previsti - ha commentato Alessandra Todde, vice Ministra dello Sviluppo Economico - per la ripresa economica del nostro Paese. Ad oggi abbiamo 70 tavoli di crisi aperti e 100mila lavoratori a rischio. Per il prossimo inverno prevediamo sacrifici contenuti, per esempio con la riduzione del riscaldamento fino a tre gradi, ma le preoccupazioni maggiori riguardano l'inverno 2023".

L'evento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, è in corso oggi e domani al Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma e il 23 aprile proseguirà con uno spazio virtuale interamente dedicato all'approfondimento di prodotto. "E' necessario gestire con la giusta attenzione la situazione energetica del nostro Paese - ha commentato poi la vice Ministra a proposito delle preoccupazioni energetiche date dalla guerra in Ucraina - anche alla luce degli attuali scenari bellici.

Abbiamo accettato di imporre sanzioni alla Russia e questo rende necessaria un'accelerazione sul fronte del processo di transizione energetica che ci dovrà rendere indipendenti dagli altri Paesi. Questa rappresenta un'opportunità per accelerare sul fronte delle rinnovabili".

Diversificare e procedere per strade alternative, sembra la soluzione oggi più percorribile. "Diversificare le fonti energetiche - ha continuato Todde - è fondamentale, ma lo è ancor di più procedere all'elettrificazione dei consumi civili. Un'energia che costa cara ci rende meno competitivi. Oggi serve un programma interconnesso, per uno scenario con tematiche di guerra che ci pone in una posizione di scelta e che ha ridotto l'orizzonte temporale a disposizione rispetto ad un semplice ambito di transizione energetica".