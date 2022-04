Electric Days, istituzioni e industria verso nuova mobilità

Si è alzato questa mattina il sipario sugli Electric Days, la tre giorni dedicata alla transizione della mobilità tra attualità, automotive e politica, inscena al Maxxi di Roma fino a Sabato. L'evento, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it ha convocato sul palco numerosi protagonisti delle forze chiamate in causa, dall'industria dell'automotive alla politica, locale e nazionale.



"A Roma ci sono difficoltà non paragonabili con nessun'altra città - ha commentato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, in apertura di giornata - per via dell'estensione e della densità abitativa che determina una conformazione urbanistica granulare. Dobbiamo smarcarci dalla visione di città autocentrica, con più auto che patenti. Oggi abbiamo una grande opportunità con il PNRR, quindi non è più un problema di soldi ma di fare le cose. Città come Londra e Parigi hanno coniugato storia, presente e futuro. A Roma non può essere un problema il Led di una colonnina che si riflette su un palazzo".

Alla discussione in corso al Maxxi, questa mattina ha partecipato, tra gli altri, anche Michele Di Palma, Segretetario Generale FIOM. "In Italia ci sono ritardi di visione industriale - ha commentato Di Palma - mentre in Germania e Francia investono sull'industria dell'auto. Oggi un operario di Mirafiori che produce la 500 Elettrica, non la può comprare.

Serve rendere democratico l'accesso a tutti alla mobilità individuale e pensare che il noleggio venga messo fuori dalla prospettiva è secondo noi un errore. I lavoratori dell'automotive sono in cassa integrazione non per la transizione ma per una crisi iniziata molto prima".