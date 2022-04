Renault al Summit ChangeNow, reveal per nuovo concept eco

In occasione del Summit ChangeNow 2022 che si svolgerà a Parigi dal 19 al 21 di maggio, Renault svelerà in anteprima mondiale una sua nuova concept-car che incarna la visione dello sviluppo e dell'impegno sostenibile del Gruppo. L'appuntamento è per le 9:00 del prossimo 19 maggio, quando Luca de Meo, Ceo del Gruppo e della marca Renault, presenterà la vettura ellenica che era già stata annunciata il 18 febbraio durante la conferenza sui risultati finanziari nella gestione 2021 del Gruppo Renault.

Dedicato alle soluzioni sostenibili e a quelle che possono avere un impatto positivo sull'ambiente, ChangeNow è il maggior evento mondiale dedicato alla conservazione del Pianeta, e si svolgerà in contemporanea presso il Grand Palais Ephémère e la Tour Eiffel dal 19 al 21 maggio 2022 a Parigi. Parteciperanno agli incontri Adam Elman, head of sustainability Emea Google; Esther Duflo professore development economics al MIT e premio Nobel per l'economia nel 2019; Antoine Denoix Ceo di Axa Climate: Christian Kroll fondatore di Ecosia; Jane Goodall etnologista e 'messaggera di pace' delle Nazioni Unite; Vanessa Nakate fondatrice del movimento Rise Up Climate.