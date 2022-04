Electric Days, il dibattito corre anche in rete

Talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi, per gli Electric Days in programma da domani al MAXXI di Roma. In occasione del fitto cartellone di appuntamenti della tre giorni dedicata alla transizione nella mobilità, gli eventi che si svolgeranno all'interno della sala Auditorium del Museo MAXXI saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok di Motor1.com e InsideEVs.

L'obiettivo è quello di rendere ancora più protagonisti di questa edizione i consumatori finali, sempre coinvolti attraverso i social network e guidati alla scoperta delle nuove vetture sul mercato, della tecnologia e dell'auto più indicata per le proprie esigenze. Da domani a sabato, per esempio, sarà tempo di Electric Days Stories, ovvero un'esclusiva Q&A sul canale Instagram di Motor1.com Italia, dedicata ai brand automotive partner e nel corso della quale Andrea Farina, tester Motor1.com Italia e il content creator e youtuber Il Signor Franz risponderanno alle domande degli utenti sulle ultime novità di prodotto in tema di elettrificazione.

Venerdì alle 19, in occasione della giornata della terra, verrà trasmesso sul canale TikTok di Motor1.com Italia il talk 'Electric Days. Quale futuro per la nostra terra?', moderato da Marco Martinelli, comunicatore scientifico e ricercatore affiliato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono previsti, anche gli interventi di Davide Carblogger, tiktoker appassionato di tecnica automobilistica e studente di ingegneria meccanica, Luca Talotta, giornalista e top green influencer e Nikolais, content creator e youtuber di Skuola.net.