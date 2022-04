Ricarica elettrica, + 7% di infrastrutture da inizio anno

E' un percorso lento ma progressivo, quello dell'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica, che ad inizio 2022 conquista qualche punto percentuale. Secondo un'analisi firmata Motus-E, al 31 marzo 2022, in Italia risultano installati 27.857 punti di ricarica, in 14.311 infrastrutture di ricarica o stazioni e 11.333 location accessibili al pubblico.

Secondo la ricerca, negli ultimi tre mesi si è registrato un incremento di 1.833 punti di ricarica, pari ad un +7%, mentre rispetto a marzo 2021 la crescita è del 34%, pari a 7.100 punti di ricarica. Nonostante l'aumento, Motus-E ha però anche evidenziato che circa il 12% delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli utenti finali, in quanto non è stato finora possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative.

In termini di potenza, il 93% dei punti di ricarica è in corrente alternata (AC), mentre il 7% in corrente continua (DC).

A livello geografico, il 57% circa dei punti di ricarica è distribuito nel Nord Italia, il 23% circa nel Centro mentre solo il 20% nel Sud e nelle Isole. La Lombardia con 4.592 punti è la regione più virtuosa, e da sola possiede il 16% di tutti i punti. In Piemonte è installato il 10% dei punti di ricarica.

Stessa percentuale anche per il Lazio, mentre Emilia-Romagna e Veneto si aggiudicano il 9% a testa, e la Toscana l'8%. Le sei regioni, complessivamente, coprono il 64% del totale dei punti in Italia.