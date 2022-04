Bosch collabora con Mitsubishi per ottimizzare ricariche

Il futuro della mobilità elettrica è anche il risultato di nuove iniziative e di inedite soluzioni che la tecnologia sta mettendo a disposizione degli utenti per migliorare la disponibilità di punti di ricarica e l'efficienza delle batterie.

E' il caso dei sistemi di ricarica veloce che - segnala Bosch - non sono sempre così rapidi come occorre, soprattutto per quelle fasce di utenza, come il servizio di taxi o gli operatori di ride-hailing e delle flotte, in cui ogni minuto di fermo macchina per il pieno di energia rappresenta una potenziale perdita di fatturato.

Al riguardo Bosch e Mitsubishi Corporation hanno avviato una interessante collaborazione - cooperando in Cina con Blue Park Smart Energy (BPSE) - per sviluppare servizi innovativi, tra cui il cosiddetto Battery as a Service (BaaS). L'idea è che i gestori di parchi auto non acquistino più le batterie ma, più semplicemente, paghino per il loro utilizzo, esattamente come si fa per qualsiasi altro abbinamento (telepass, assicurazione, ecc.) legato alla circolazione.

La soluzione BaaS non solo riduce i costi di investimento iniziali, ma anche quelli operativi. Un progetto pilota in Cina prevede, al riguardo, la sostituzione efficiente delle batterie e che si basa sul Cloud di Bosch definito 'Battery in the Cloud'.

Grazie alle funzioni smart del software presenti nel Cloud è possibile analizzare continuamente lo stato delle batterie dei veicoli 'abbonati', in modo da attivare azioni specifiche per prevenire o rallentare l'invecchiamento delle celle.

"Forti della nostra lunga esperienza nella mobilità connessa - ha detto Zheng Xinhang, direttore generale di Bosch Connected Mobility Solutions Ltd. - lavoreremo a stretto contatto con i partner per elaborare nuovi modelli di servizio per le batterie".