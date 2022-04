Volvo, alla rete Powerstop si aggiunge anche Roma

Prosegue il cammino 'elettrico' di Volvo che oggi ha aggiunto una nuova stazione di ricarica ultrafast a Roma. La struttura inaugurata qualche ora fa nella Capitale è la stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Autostar di Roma, che è anche la prima stazione di ricarica veloce attivata nella Capitale e nel Lazio nell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale.

La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Autostar è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza fino a 175 kW.

L'energia erogata è prodotta da fonti rinnovabili e quindi sostenibili.

Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Autostar Flaminia S.p.A., mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo (Charging Point Operator - CPO) è Duferco Energia. Plugsurfing (partner di Volvo in Europa ) è invece il fornitore di servizi di ricarica (E-Mobility Service Provider - EMP).

Come tutti i punti di ricarica Powerstop attivati da Volvo Cars, anche quello romano è aperto agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo. "La possibilità di ricarica per tutti gli automobilisti - ha commentato Michele Crisci, Presidente di Volvo Italia - dimostra una volta di più come il nostro approccio sia di condivisione, come già più volte accaduto sul fronte della sicurezza. Oggi pensiamo a coloro che scelgono di guidare veicoli elettrificati o elettrici, perché per noi la sostenibilità è importante tanto quanto la sicurezza. Le scelte del pubblico ci stanno dicendo che la strada giusta è quella intrapresa".

Volvo Autostar di Roma è legata da lungo tempo a Volvo. Nata nel 1959 Autostar si lega infatti nel 2002 al gruppo Ford Motor Company che in quel periodo deteneva anche il marchio Volvo. Nel 2004 è stata inaugurata la nuova concessionaria Volvo, Autostar Flaminia, con il primo salone Volvo della Capitale. L'attività con il brand svedese è proseguita poi nella sede di Via Flaminia, per trasferirsi, infine, nel 2008, nell'attuale sede di Via Salaria.

"Siamo orgogliosi e onorati - ha dichiarato Pierluigi Mauro, titolare della concessionaria Volvo Autostar - di essere i primi nel Lazio a inaugurare questo percorso, che è anche un grande progetto nazionale. La scelta di Volvo è non solo condivisibile sotto ogni aspetto ma è soprattutto un aiuto concreto a noi e soprattutto agli utenti finali in termini di infrastruttura".