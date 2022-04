Nella britannica Beaulieu maxi raduno per auto elettriche

L'ultimo weekend di maggio l'Hampshire diventerà il principale polo di attrazione per proprietari europei di vetture elettriche. Alla seconda edizione di Simply Electric, raduno internazionale per veicoli a zero emissioni, organizzato dal National Motor Museum per domenica 29 nella cittadina inglese di Beaulieu, sono attese, infatti, decine di macchine alimentate a elettroni provenienti oltre che da tutta la Gran Bretagna anche dal Vecchio Continente.

Oltre a una parata di modelli attuali, da segnalare l'annunciata presenza di elettriche 'storiche' di particolare interesse come alcuni modelli di 120 anni d'età della Columbia, un van di Harrods per consegne 'green' datato 1939 e ancora dalla Sinclair C5 del 1985 alla Solar Flair del 1993.