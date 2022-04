Enel punta sulla mobilità elettrica: 'E' il futuro dell'auto'

"Il futuro dell'auto sarà a trazione elettrica". Non ha dubbi la Ceo di Enel X Way, Elisabetta Ripa, alla guida della nuova società con la quale Enel punta sulla mobilità elettrica. L'occasione per delineare indirizzi e orizzonti della nuova business line è stata l'E-Prix di Roma, evento che ha visto presente anche il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che incontrando i giornalisti ha sottolineato come sull'elettrico "i costruttori di auto sono pronti" ma "ci sono ancora gravi ritardi che penalizzano la diffusione della mobilità elettrica, come ad esempio quelli relativi alle infrastrutture e quelli legati alla produzione di energia pulita". E proprio alle infrastrutture punta la nuova Enel X Way, che si pone come obiettivo l'implementazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica per tutti i veicoli elettrici, offrendo al contempo ai clienti un'esperienza fisica e digitale integrata, per tutte le esigenze di mobilità urbana e interurbana, di viaggio, di business, per persone o merci. Partendo da posizioni consolidate, dal momento che Enel X Way è già attiva in 17 paesi tra Europa, America e Asia, gestendo 320mila punti di ricarica pubblici e privati, sia direttamente che con accordi di interoperabilità. Prioritario, spiega Enel, sarà lo sviluppo nei mercati europei fra i quali, innanzitutto, Italia, Spagna e Romania. "La transizione energetica è alla base della strategia di Enel. La mobilità elettrica è assolutamente funzionale a questo obiettivo se pensiamo che un quarto delle emissioni di CO2 nasce dal mondo dei trasporti", ha sottolineato Ripa. "Siamo un'entità globale - ha proseguito - e possiamo contare su ciò che impariamo, in tutto il mondo, per mettere a disposizione del nostro Paese tutta l'innovazione possibile e abilitare la transizione energetica". Quanto al futuro Ripa ha spiegato che, "una volta completato il percorso di rafforzamento della società, valuteremo opportunità di carattere finanziario, che possono essere di varia natura: o una quotazione, oppure un'operazione con degli azionisti e dei fondi specializzati. Siamo aperti a tutte le opzioni". E Tavares chiede per la lotta al cambiamento climatico provvedimenti rapiidi: "rinnovare il parco circolante permetterebbe di raggiungere obiettivi che sono utili per il pianeta, per le industrie, per i clienti e per la sicurezza - ha detto Tavares - e lo si potrebbe fare stimolando la vendita di auto di ultima generazione come ad esempio le mild hybrid che sono accessibili anche alla classe media"