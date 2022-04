Renault Mégane E-Tech Electric, può anche essere un servizio

Vera icona del nuovo mondo della mobilità elettrica, nuova Renault Mégane E-Tech Electric fa parte - come tale - di un ecosistema di cui il veicolo rappresenta la piattaforma hardware e che attraversoi software avanzati, intelligenza artificiale (iA) e connettività ottimizzata, può offrire nuove esperienze e nuove opportunità nell'ambito di quello che viene definito 'VaaS', ossia dei Vehicle as a Service.

Non essendo un mero elemento 'indipendente' dall'ecosistema elettrico, Renault Mégane E-Tech Electric ne è infatti profondamente integrata in quanto può contare sui progresso ottenuti in questo ambito negli ultimi anni da Renault e dai suoi partner. È infatti, dotata di possibilità di ricarica 'intelligente' com l'obiettivo - a lungo termine - anche della capacità di restituire l'energia alla rete elettrica in caso di necessità, grazie alla tecnologia vehicle-to-grid (V2G). Va sottolineato che nel caso di Mégane E-Tech Electric il know-how di Renault e della nuova marca del Gruppo Mobilize permettono di coprire tutto il ciclo e la catena di valore a livello di gestione delle batterie (second life, riciclaggio, ecc.).

Allo stesso modo, nuova Mégane E-Tech Electric è integrata nell'ecosistema digitale dell'utente, proprio come lo smartphone. Si tratta di un veicolo high-tech sempre pronto all'uso essere utile, con il suo inedito display OpenR e il nuovo sistema multimediale OpenR Link, sviluppato con Google e basato su Android Automotive OS. Il profilo dei singoli utenti può, così, essere associato all'account Google personale, per un'esperienza ancora più ricca.

Oltre alla navigazione Google Maps e al catalogo delle App di Google Play, l'assistente vocale integrato di Google e le funzionalità della App My Renault conferiscono ancora maggior interattività e proattività nella vita quotidiana.

Renault ha fatto la scelta strategica di produrre nuova Mégane E-Tech Electric in Francia, nello stabilimento di Douai, nel cuore di ElectriCity, il nuovo centro industriale elettrico di riferimento in Europa. Realizzata con l'obiettivo ambizioso di produrre 400.000 veicoli all'anno, Renault ElectriCity sarà presto il centro di fabbricazione di veicoli elettrici più importante e competitivo d'Europa. Si trova nel dipartimento dell'Alta Francia, una posizione ideale, vicino a dove si concentra la domanda.

La nuova Mégane E-Tech Electric resta un'auto 'amica' dell'ambiente per l'intera durata del suo ciclo di vita. Non emette CO2 quando viene utilizzata e, grazie al funzionamento silenzioso, non produce neanche inquinamento acustico.

E alla fine della prima vita, offre le sue batterie non più adatte all'uso su strada perché siano riutilizzate e poi riciclate, estraendo i vari materiali da cui sono composte per nuovi impieghi industriali. Su questo aspetto, grazie alla Re-Factory di Flins e alla partnership con Veolia e Solvay, il Gruppo Renault è avanti rispetto ai concorrenti anche da questo punto di vista.

Anche nella scelta dei materiali Renault ha portato a bordo di nuova Mégane E-Tech Electric le soluzioni più utili per un vero rispetto dell'ambiente. Tutte le sue sellerie in tessuto sono prodotte al 100% con materiali riciclati per un totale che, a seconda delle versioni, può giungere fino a 2,2 kg di materiali! Molti componenti visibili (parte bassa del cockpit) o non visibili (struttura della plancia) sono realizzati in plastica riciclata, per un totale di 27,2 kg. E a fine vita, il 95% di Mégane E-Tech Electric sarà riciclabile.