Mercedes eSprinter: il van di taglia large leader di mercato

Considerando l'anzianità del parco circolante italiano ed europeo, la necessità di rinnovamento interessa tanto il settore privato quanto quello commerciale. Un settore dove Mercedes-Benz si è portata avanti completando il rinnovamento dell'offerta dedicata al mondo del lavoro con i nuovi Sprinter, Vito e Citan, tutti disponibili anche in versione 100% elettrica. Dai consumi ridotti, versatili e sempre affidabili, i veicoli con trazione elettrica a batterie, nell'ambito dell'esercizio quotidiano di una flotta, si sono già dimostrati molto efficienti nel settore del trasporto e della distribuzione. Non a caso, l'eSprinter è diventato leader di mercato nel segmento large van elettrici, risultando il partner ideale per effettuare consegne nelle grandi città. Debutta nel 2019 con un'autonomia di circa 150 chilometri e un carico utile massimo di 900 kg. La trazione elettrica dell'eSprinter eroga una potenza di 84 kW, identica a quella del motore diesel di base, e sviluppa una coppia fino a 300 Nm. Proprio grazie a queste peculiarità uniche sul mercato GLS, player di corriere espresso e Y3K, azienda leader nel noleggio di veicoli commerciali, nonché uno dei fornitori di GLS, hanno scelto l'eSprinter e l'eVito come compagni di lavoro ideali per le attività di distribuzione.

"Siamo molto soddisfatti della crescente domanda di van elettrici nel settore del trasporto merci, e, grazie alla nostra produzione intelligente e flessibile, siamo in grado di rispondere in modo molto preciso alle esigenze dei nostri clienti", sottolinea Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans. "Y3K e GLS, ad esempio, hanno scelto l'eSprinter e l'eVito, come compagni di lavoro ideali per tutte le attività di distribuzione. L'eSprinter come anche l'eVito dimostrano che un parco veicoli a zero emissioni locali è in grado di soddisfare, comunque, tutte le esigenze in termini di adattabilità all'impiego quotidiano, affidabilità e redditività". Le esigenze che soddisfa l'eSprinter di nuova generazione sono state definite in stretta collaborazione con i clienti ad es. del settore CEP (corrieri, servizi espressi e pacchi) e allestitori. Con le sue tre versioni e numerose varianti di carrozzeria, dal furgone al telaio per carrozzerie, l'eSprinter di prossima generazione non solo si aprirà a nuovi segmenti di clienti, ma anche nuovi mercati come Stati Uniti e Canada, ad esempio. Rispetto all'attuale eSprinter, l'autonomia sarà più che doppia a seconda della configurazione. La produzione dell'eSprinter di nuova generazione inizierà successivamente, a partire dalla seconda metà del 2023 a Charleston (South Carolina, USA) e poi a Duesseldorf e Ludwigsfelde in Germania. Un principio guida centrale in Mercedes-Benz è la sostenibilità, e quindi l'eSprinter di prossima generazione sarà prodotto a emissioni zero. Mercedes Benz ha investito circa 350 milioni di euro nell'eSprinter di nuova generazione. Sono stati investiti circa 50 milioni di euro per adeguare la produzione nei tre stabilimenti.