Hyundai, con Aramco e KAUST studio su nuovi combustibili

Hyundai Motor Group ha annunciato di aver concordato con la Saudi Arabian Oil Company (Aramco) e la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), un programma di ricerca e sviluppo congiunto. Obiettivo comune, quello di un combustibile avanzato che mira a ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica di un veicolo.

A differenza della produzione di combustibile convenzionale, i combustibili 'green' sono sintetizzati da idrogeno prodotto dall'elettrolisi dell'acqua, utilizzando elettricità rinnovabile e anidride carbonica, con conseguente riduzione dell'80% delle emissioni del ciclo di vita. Nei prossimi due anni, Hyundai Motor Group, Aramco e KAUST collaboreranno alla ricerca e allo sviluppo di una formulazione avanzata del carburante da utilizzare in combinazione con un nuovo sistema di combustione.

Hyundai Motor Group, da parte su, fornirà un motore a benzina all'avanguardia per l'utilizzo da parte del team di ricerca.

Lo studio congiunto mira a verificare in che misura le emissioni di gas possano essere ridotte quando il carburante di nuova generazione viene utilizzato nei veicoli elettrici ibridi, al posto dei carburanti convenzionali. Inoltre, la ricerca mira a confermare numericamente l'effetto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la simulazione e il test del motore. Hyundai Motor Group prevede di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in modo efficace riducendo significativamente le emissioni generate dai combustibili petroliferi convenzionali, attraverso la nuova tecnologia dei motori.