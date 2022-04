Audi, le colonnine HPC accelerano sull'elettrificazione

È una vera e propria accelerazione sul fronte dell'infrastruttura di ricarica elettrica, quella che vede protagonista Audi. Al network Audi e-tron Charging Service e, da oggi si aggiungono le colonnine di ricarica rapida HPC presso i propri dealer sparsi sul territorio, aperte a tutti e in grado di rendere gli spostamenti anche su ampi tragitti meno difficoltoso sul fronte ricarica. Le installazioni, con potenze superiori o uguali a 150 kW, sono accessibili anche ai clienti di altri marchi e ampliano l'ecosistema di ricarica Audi.

Per testare la ricarica veloce secondo Audi, abbiamo viaggiato da Firenze a Milano guidando una e-tron S, con tappa ricarica nel bolognese, a Barberino del Mugello, presso una concessionaria della casa tedesca che ha aderito all'iniziativa.

In totale, il network Audi e-tron Charging Service prevede in Italia oltre 24mila charging point che integrano la rete Enel X, la più diffusa sul territorio, l'offerta ultrafast di IONITY e la rete Audi HPC.

Il network Audi e-tron Charging Service, fruibile dalle vetture BEV e PHEV, integra la rete Enel X, la più radicata sul territorio nazionale, e le stazioni ultrafast IONITY. A quest'offerta si aggiunge oggi la nuova rete Audi high power charging (HPC), realizzata presso i concessionari e aperta anche ai clienti di altri marchi. Attivo dal 2019, il network Audi e-tron Charging Service è parte integrante della strategia Audi per lo sviluppo della mobilità elettrica e garantisce l'accesso all'infrastruttura pubblica di ricarica in 26 Paesi europei. Con un'unica card e un unico contratto è possibile attingere energia a 326mila charging point, dei quali oltre 24mila in Italia.

Numeri più che quadruplicati negli ultimi tre anni.

Per soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità, il servizio Audi e-tron Charging Service, dedicato sia alle vetture elettriche dei quattro anelli sia ai modelli ibridi plug-in, prevede due piani tariffari. Il piano City si rivolge a quanti si muovono prevalentemente in ambito urbano e il canone mensile è di 4,83 euro. I clienti che prediligono percorrenze più lunghe possono invece optare per il piano tariffario Transit, con costo mensile di 17,51 euro, fatta eccezione per i clienti dei modelli full electric Audi che accedono al servizio senza canoni fissi per un anno dall'acquisto della vettura.

Le tariffe a consumo, standardizzate sull'intero territorio nazionale, prevedono 0,43 euro/kWh qualora si attinga energia alle colonnine in corrente alternata (AC), 0,54 euro/kWh nel caso in cui si ricarichi in corrente continua (DC), inclusi i punti HPC non appartenenti alla rete ultrafast IONITY. Tariffe che, dal 19 aprile, recepiranno parzialmente i rincari energetici globali, passando rispettivamente a 0,55 e 0,60 euro/kWh.