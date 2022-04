A Ipercoop Milano apre stazione ricarica elettrica ultrafast

Da oggi è in funzione nel parcheggio dell'Ipercoop di via Gozzoli, nella periferia Ovest di Milano una stazione di ricarica elettrica ultraveloce. Si tratta della prima stazione High power Charging con due infrastrutture d ricarica (una da 150 e una da 300 kw) a Milano.

La nuova struttura, che permette la ricarica contemporanea di sei veicoli, è frutto dell'accordo firmato da Coop Lombardia con Enel X Way lo scorso novembre, che prevede la creazione di 41 siti.

"La stazione di ricarica HPC, ad alta potenza, posizionata presso il parcheggio dell'Ipercoop di Baggio - ha spiegato il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferrè - è la prima in assoluto di questa portata a Milano. La sua potenza consentirà di ricaricare completamente le batterie dell'autovettura in circa 15 minuti, meno del tempo necessario per una spesa".

" L'accordo siglato fra le due Aziende, basato su valori condivisi di innovazione, sostenibilità e circolarità, ha dato un ulteriore boost al piano di espansione locale, volto a garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare" Valentina Cellini, Responsabile Public Sales Enel X Way Italia. Sono 900 i punti di ricarica Enel X Way in Lombardia dove circola circa un terzo dei mezzi elettrici italiani.

Dal canto suo, l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi ha spiegato che "L'amministrazione sta lavorando per potenziare la disponibilità di ricariche sul suo territorio, ma nello stesso tempo è orgogliosa della capacità dei privati che a Milano investono e sperimentano in questa rivoluzione".

"Oggi Enel X Way e Coop - ha concliuso - dimostrano di essere in prima linea per il futuro dei mezzi elettrici a Milano".