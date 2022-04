Auto: Anfia, servono incentivi per passaggio alle elettriche

"L'industria automotive italiana è afavore della mobilità elettrica, siamo convinti che il percorso sia avviato". Lo ha detto Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia intervenendo alla 'Global Mobility Call', il progetto di mobilità sostenibile organizzato da Ifema Madrid e Smobhub sottolineando però l'importanza di accompagnarla con incentivi alla domanda "per almeno 2-3 anni, poiché in loro assenza di incentivi il mercato dell'auto elettriche è crollato". Sulla stessa linea anche Elisabetta Ripa, Ceo di Enel X Way, secondo cui "è arrivato il momento di concentrare gli sforzi perché ormai nessuno mette in discussione la transizione alla mobilità elettrica. Si tratta di dare un colpo di reni". A suo parere "possiamo sicuramente fare meglio" e crescere in questo ambito con "la costruzione dell'ecosistema, perché le grandi innovazioni non si realizzano da sole ma con un sistema e questo è quello che vuole fare il gruppo Enel". Secondo Giorda, il percorso verso la decarbonizzazione deve essere gestito in maniera proattiva perché sennò ne deriverebbero "danni importanti all'industria dell'auto e a tante aziende che si sono sviluppate in questo settore". Per Ripa, "non dobbiamo cercare di frenare lo sviluppo perché sennò pagheremo un conto salato". E dovremo comunque "gestire i cambiamenti, ma - ha ribadito - il saldo sarà positivo e ci consentirà di non essere fanalino di coda nella mobilita elettrica ma essere guida.

Questo richiede uno sforzo corale". A suo parere "per i posti di lavoro che saranno messi in discussione ce ne saranno di nuovi che nasceranno. Noi come Enel ne siamo un caso concreto poiché assumiamo nuove personalità". Anche Giorda si è fermato sul problema dell'occupazione: "sono un po' preoccupato perché in Italia ci sono 450 aziende con 70.000 persone occupate che oggi lavorano sui settori più tradizionali dell'auto per cui dobbiamo gestire il cambiamento. Ben venga il fondo del governo da 8,7 miliardi per i prossimi anni, però pensiamo che probabilmente non ci sarà spazio per tutti, c'è un tema di come riconvertire la filiera e traguardare aziende su altri comparti e quelle che non riusciranno bisognerà aiutarle con ammortizzatori sociali e strumenti attivi. Bisogna essere realisti".