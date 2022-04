Jaguar Land Rover, obiettivo taglio emissioni gas serra

Un taglio del 46% delle emissioni di gas serra nelle proprie operazioni e del 54% per veicolo in tutta sua catena del valore. E questo l'impegno sottoscritto da Jaguar Land Rover, con un programma che ne vede l'attuazione entro il 2030. Approvati dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi), questi impegni ufficiali confermano il percorso dell'azienda a favore del contenimento del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l'accordo di Parigi, oltre a puntare ad un obiettivo più ambizioso come ridurre le emissioni di gas serra nella produzione e nella fase di utilizzo. Il percorso del brand britannico mira all'azzeramento delle emissioni di CO2 su tutta la filiera produttiva entro il 2039, nell'ambito della strategia Reimagine. E' proprio per raggiungere questo obiettivo che l'azienda decarbonizzerà la progettazione e i materiali, le operazioni di produzione, la catena di approvvigionamento, l'elettrificazione, la strategia delle batterie, i processi di economia circolare e il trattamento di fine vita. Per sostenere questi impegni Jaguar Land Rover ha istituito il nuovo ruolo di Sustainability Director, nominando Rossella Cardone a cui andrà il compito di guidare la relativa trasformazione, supportando François Dossa, Executive Director, Strategy and Sustainability.

"La sostenibilità - ha spiegato Rossella Cardone - è al centro della nostra strategia Reimagine, con l'obiettivo di raggiungere l'azzeramento del carbonio entro il 2039, in qualità di casa produttrice dei veicoli di lusso moderni più desiderabili al mondo. Passando dagli obiettivi climatici all'azione, stiamo incorporando la sostenibilità nel DNA Jaguar Land Rover, per ridurre al minimo la nostra impronta di carbonio nella nostra catena del valore. Gli obiettivi basati sulla scienza ci dicono quanto e quanto velocemente abbiamo bisogno di ridurre le nostre emissioni di gas serra, oltre a tenere i nostri stakeholder informati sui nostri progressi".

Jaguar Land Rover ha per la prima volta annunciato il proprio impegno con la SBTi nell'ambito del sostegno al COP26, il summit sul cambiamento del clima tenuto nel novembre 2021.