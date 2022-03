Ioniq 5, Mourinho regista nel set alimentato dal Suv

Un set speciale per lo Special one.

Hyundai Italia, main global partner e official car partner dell'AS Roma, insieme all'allenatore giallorosso José Mourinho e ad alcuni dei giocatori più rappresentativi, ha realizzato un video inedito. L'intero set di produzione funziona grazie a Nuova IONIQ 5, crossover 100% elettrico in grado di caricare qualsiasi dispositivo elettrico grazie all'innovativa funzione Vehicle-to-Load. Vantando oltre 30 tra premi e riconoscimenti in tutta Europa, Nuova IONIQ 5 diventa protagonista del video insieme all'AS Roma, in un insolito studio di produzione allestito ad hoc nel centro di allenamento di Trigoria.

In questa occasione, l'allenatore portoghese dà la carica a luci, impianto audio stereo e a tutti gli schermi presenti sul set che sono collegati direttamente a IONIQ 5. La funzione V2L consente, infatti, di caricare qualsiasi device, dalle biciclette e gli scooter elettrici alle attrezzature da campeggio e molto altro, fungendo da power bank grazie all'erogazione di una potenza fino a 3,6 kW. Potenza che Hyundai aveva sprigionato anche lo scorso Natale, per allestire uno speciale albero alimentato da una IONIQ 5, sostenendo una raccolta doni solidale dedicata ai più piccoli.

Il video con IONIQ 5, i giocatori dell'AS Roma e Mourinho è stato lanciato sui canali social di Hyundai e dell'AS Roma pochi giorni dopo il derby di Roma e prevede una pianificazione social e canali digital con tre filmati da 15" e una versione da 30".

L'iniziativa è firmata da SuperHumans, in collaborazione con Innocean Worldwide Italy, e prodotta da The Family Film.