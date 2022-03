Nissan: sei modelli elettrificati in arrivo nel 2022

La gamma europea di Nissan accoglierà sei nuovi modelli elettrificati entro il 2022. Inoltre, in linea con la strategia aziendale a lungo termine tracciata nel piano Ambition 2030, la casa giapponese prevede di avere una versione elettrificata per ogni modello entro il 2023 e arrivare al 100% della gamma entro il 2030. L'impegno per la sostenibilità è a 360 gradi e lo scorso anno Nissan ha lanciato il progetto EV36Zero, un Electric Vehicle Hub che darà vita al primo ecosistema di produzione di EV al mondo, presso l'impianto di Sunderland.

Un investimento da un miliardo di sterline che creerà 6.200 nuovi posti di lavoro (diretti e indiretti) e vedrà la realizzazione di: un nuovo Crossover 100% elettrico prodotto sulla piattaforma CMF-EV, una nuova Gigafactory da 7.5GW estendibile fino 35GW nel medio periodo, una Microgrid di energia rinnovabile per alimentare la produzione a Sunderland e batterie EV di seconda vita per lo stoccaggio.

Con EV36Zero e la nuova linea di prodotti elettrificati, Nissan accelera il suo percorso verso la completa neutralità dal carbonio. Il viaggio verso la mobilità a zero emissioni procede spedito e i clienti possono farlo a bordo dei nuovi modelli pensati per soddisfare tutte le loro diverse esigenze. A partire dalle versioni ibride dei modelli di punta come Juke e Qashqai, fino al nuovo crossover-coupè 100% elettrico Nissan Arya.