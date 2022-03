Mini Electric, con Biosphera la sostenibilità è completa

Un partner nel settore delle costruzioni sostenibili, per MINI, che scende in campo assieme a Aktivhaus. L'azienda specializzata nello sviluppo di moduli abitativi che permettono di testare le tecnologie più avanzate al mondo, focalizzandosi sul benessere dell'uomo e volti a ridurre l'impatto ambientale dei processi di realizzazione degli edifici, è partner della casa automobilistica all'interno della campagna BIG LOVE, con la quale MINI persegue un gran numero di attività mirate al miglioramento della qualità della vita, alla sostenibilità e all'attenzione all'ambiente urbano.



La collaborazione, iniziata nel 2018, si rinnova ancora oggi con la presentazione della quarta generazione di 'Biosphera Project: Genesis', un'unità abitativa itinerante e autosufficiente, di 40 metri quadrati e che può essere trasportata su strada. "Siamo felici di supportare questo progetto - ha commentato Stefano Ronzoni, Direttore di MINI Italia - perché abbiamo a cuore il tema della sostenibilità e con il claim BIG LOVE vogliamo trasmettere non solo amore per le persone, ma amore inteso anche come rispetto per l'ambiente circostante".

La collaborazione, intitolata 'MINI Electric drives to Biosphera 4.0', è una sorta di viaggio per avvicinare il mondo della mobilità sostenibile da un punto di vista diverso e in cui la protagonista indiscussa è la MINI Full Electric, tra divertimento di guida, efficienza e sostenibilità, con lo stile MINI. Grazie al motore elettrico da 135 kW/184 CV, la MINI Cooper SE porta il caratteristico go-kart feeling del brand nel mondo della mobilità elettrica. La sua autonomia fino a 234 chilometri, determinata secondo il ciclo di prova WLTP, consente un divertimento di guida privo di emissioni locali sia nell'ambiente urbano che oltre i confini della città.

Biosphera Genesis è la prima camera di accrescimento sensoriale dedicata all'hotellerie, pensata per contrastare lo stress. È l'unica al mondo ad integrare il Biophilic Design, un design architettonico alla biofilia, con l'obiettivo di creare un ambiente a favore della salute umana. È una casa 'passiva' che produce dalle 4 alle 12 volte l'energia consumata e consuma il 95% in meno di energia rispetto a un'abitazione tradizionale, dimostrando come sia possibile sfruttare l'energia che viene prodotta in eccesso da Biosphera Genesis per ricaricare completamente la propria MINI Full Electric.