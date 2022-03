Citroën Ami, massima trasparenza con il programma Superfan

Innovativa nello stile, Citroën Ami-100% ëlectric introduce anche un nuovo percorso di avvicinamento per il cliente. È basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già usano Ami quotidianamente e che vivono vicino alla persona interessata. Si tratta del programma "My Ami Superfan", nato in seguito alle segnalazioni fornite da alcuni clienti che non riuscivano a provare facilmente il veicolo in talune zone e da altri clienti potenzialmente interessati ad acquistare Citroën Ami-100% ëlectric e che volevano contattare i proprietari di Ami per condividere la loro esperienza di utilizzo. Il programma "My Ami Superfan" si basa sulla constatazione molto semplice che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto. Trovano questa rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse online o anche in un confronto diretto con chi utilizza quotidianamente un prodotto per cui ne conosce tutti gli aspetti e può rassicurarli nella loro scelta, condividendo la propria esperienza.

È su quest'ultimo punto che Citroën ha saputo innovare creando un nuovo canale di distribuzione, sviluppato appositamente ed unicamente per Citroën Ami-100% ëlectric, per dare l'opportunità ad alcuni dei suoi clienti «innamorati» della loro Ami di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza con Citroën Ami-100% ëlectric, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Chi diventa Ambassador Citroën AMI potrà ricevere numerosi vantaggi di carattere economico, sulla base dei test drive che riuscirà a realizzare oppure delle vendite successivamente concluse. Questo nuovo canale di distribuzione, sviluppato, riflette la volontà della Marca di aumentare il numero di punti di contatto per facilitare la conoscenza ed il test drive del veicolo. "Il programma My Ami Superfan è perfettamente in linea con la nostra firma di Marca Inspired By You - dice Alessandro Musumeci, marketing manager di Citroën Italia - poiché riflette l'approccio con cui Citroën si adegua costantemente ai nuovi stili di vita e di consumo, per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti. Si tratta infatti di un progetto pensato per le persone, per offrire loro l'opportunità di condividere in maniera diretta la propria esperienza con Citroën Ami-100% ëlectric ed aumentare così il numero dei punti di contatto per facilitare la conoscenza ed il test drive di questo nostro oggetto di mobilità, sempre più apprezzato e richiesto dal pubblico italiano".

Per diventare Ambassador bisogna essere innanzitutto proprietari di Citroën Ami-100% ëlectric e voler condividere la propria esperienza di guida con tutte quelle persone interessate a conoscere meglio Ami prima di acquistarla e che sono desiderose di scambiare idee o informazioni con un esperto, in modo amichevole e trasparente. Ogni Ambassador verrà premiato con dei buoni regalo spendibili su un'apposita piattaforma per ogni vendita e test drive che aiuterà a realizzare. I consumatori potranno entrare in contatto con gli Ambassador tramite una pagina web basata sulla geolocalizzazione, in modo che il potenziale cliente possa contattare l'Ambassador più vicino a casa sua. Tutto quello che devono fare è fissare un appuntamento (online oppure fisico).