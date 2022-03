Opel Rocks-e KARGO, consegne in città 'agili' e sostenibili

Si allarga la gamma dei modelli Opel Rocks-e, veicolo leggero con motore a zero emissioni, con una nuova versione pensata appositamente per le 'microconsegne'.

Lunga solo 2,41 metri, larga 1,39 m e alta 1,52 m, Opel Rocks-e KARGO offrirà ai professionisti un volume di carico flessibile di oltre 400 litri. Grazie a un diametro di volta di soli 7,20 m, questo quadriciclo può manovrare anche nelle vie più strette.

L'autonomia prevista in modalità elettrica è fino a 75 chilometri e rende il primo esempio di SUM del costruttore tedesco (ovvero 'Sustainable Urban Mobilty', mobilità urbana sostenibile) ideale per le consegne nelle aree urbane.

Opel Rocks-e KARGO sarà disponibile agli ordini inizialmente in Germania e nei Paesi Bassi, successivamente in altri paesi.

In pratica, invece del sedile passeggero, presente sulla normale Opel Rocks-e, la KARGO ha un vano di carico modulare, separato dal posto guida da una parete verticale. Chi guida ha comunque lo stesso spazio e lo stesso comfort del modello passeggeri.

Il guidatore può accedere agli oggetti riposti nel vano di carico attraverso la porta lato passeggero oppure direttamente dal proprio sedile. In quest'ultimo caso, la copertura orizzontale sopra il vano di carico viene semplicemente sollevata verso il finestrino.

Se si prendono gli oggetti dalla portiera lato passeggero, la copertura può essere sollevata verso l'alto. Quando la copertura è nuovamente ancorata in posizione orizzontale, può portare fino a 40 chilogrammi di peso e può essere utilizzata anche come scrivania con superficie di lavoro antiscivolo. Grazie ad alcune precise rientranze, c'è spazio per un blocco in formato A4 e per un laptop o un tablet. Leggermente sollevato nella zona posteriore, ma sempre facilmente raggiungibile, si trova un altro vano per riporre oggetti più piccoli come occhiali da sole, calendari o penne. L'altezza del tavolino e del vano portaoggetti consente comunque di avere una visibilità completa.

Analogamente alla versione passeggeri, il motore elettrico di Opel Rocks-e Kargo produce 6 kW/8 CV di potenza continua. La batteria da 5,5 kWh si ricarica completamente in circa quattro ore da una comune presa domestica. Il cavo di ricarica da tre metri si trova sempre a bordo del veicolo e viene semplicemente estratto dalla portiera lato passeggero quando è necessario.