Lynk & Co: inaugurato il primo store in Italia

Per avere conferma sull'approccio innovativo alla mobilità di Lynk & Co basta dare uno sguardo al suo primo store inaugurato in questi giorni in Italia, nella centralissima via del Corso a Roma. Nessuna auto, come nessun venditore ingessato pronto a sciolinare pregi e virtù dei modelli in vendita con la loro lunghissima lista di optional. Il Club di Lynk & Co è un ambiente polifunzionale dove partecipare ad eventi e conoscere prodotti anche di diverse categorie merceologiche, legati fra loro dalla condivisione di un presente più sostenibile. I partner includono brand italiani come Ohmie, Chiara Catalano, EFFEI, WAO e Seletti. Tutti coloro che visitano il Club sono invitati a ritrovarsi, curiosare e soprattutto connettersi. Un mix tra un lounge bar alla moda ed un luogo perfetto per sperimentare avanguardie artistiche o musicali. Un luogo perfetto per proiettare l'immagine di un brand che mostra ambizione ed idee volte a cambiare il tradizionale paradigma tra casa automobilistica e cliente, storicamente basato sull'acquisto di una autovettura all'interno di un concessionario. Parliamo della formula innovativa di Lynk & Co basata sull'abbonamento mensile senza vincoli di possesso. Per guidare Il Suv 01 con cui Lynk & Co debutta in Europa, infatti, basta iscriversi sul sito lynkco.com e pagare una tariffa di 500 euro al mese. Tutto compreso: senza anticipo e senza oneri finali, al netto di un limite di percorrenza mensile comunque molto elevato. Esattamente come avviene con un abbonamento alle piattaforme video più moderne, c'è la totale libertà di recesso del servizio per restituire l'auto quando non serve più. È anche possibile condividerla con parenti e amici fornendo loro la chiave di accesso elettronica, con sconto sulla tariffa annesso. Il Suv 01, dal look moderno e accattivante, condivide meccanica e tecnologia con la Volvo XC40. Viene proposto in due colori di carrozzeria - blu elettrico e il nero - ed è full optional: cerchi in lega sempre da 20 pollici ed una completa dotazione ADAS di ultima generazione come sui modelli Volvo.

Viene proposto in versione ibrida o 100% elettrica. "Roma è una città speciale e aprire il nostro nuovo Club è un passo in avanti concreto per la nostra crescente comunità in Italia." Ha dichiarato il CEO di Lynk & Co Alain Visser. "Il Club Lynk & Co di Roma è un centro per tutti coloro che sono pronti ad esplorare la mobilità, in continua evoluzione, che va oltre i confini tradizionali stabiliti dall'antica industria automobilistica. Abbiamo molti piani per l'Italia e siamo entusiasti di consolidare la nostra posizione in questo promettente mercato." Il Club di via del Corso è stato progettato in collaborazione con New Order Arkitektur, uno studio di design svedese con sede a Gothenburg che ha prediletto un approccio non invasivo, ma di totale recupero dello spazio.

Nulla è stato costruito ex novo, dai pavimenti rigenerati in legno colorato in giallo, all'applicazione di tessuti coreografici alle pareti funzionali a rendere superflui lavori invasivi di ristrutturazione degli spazi. Pochi gli elementi aggiunti, in un'ottica di rispetto dello spazio che ospita il club, senza rinunciare a donargli un look grintoso e contemporaneo. Per concludere il viaggio immersivo nel club, un bancone bar e un selfie-place-area-relax allestito da piante a foglia larga per un momento di pausa in stile jungle. Nonostante sia il primo in Italia, il Club di Roma non resterà solo a lungo. Il Club di Milano infatti aprirà le sue porte al pubblico nel tardo 2022, facendo spazio a un altro centro che ospiterà il futuro della mobilità.