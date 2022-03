Smart: inaugurato il nuovo ecosistema di ricarica

Il tema della ricarica nella vita di tutti i giorni è un argomento di discussione che emerge fin da subito in qualsiasi conversazione intorno mobilità elettrica. La crescita a livello globale del mercato dei veicoli full electric continua ad accelerare rapidamente. Allo stesso tempo, l'esperienza di ricarica di un veicolo è molto diversa rispetto a quella di rifornire un serbatoio di carburante. Questo rende le infrastrutture e la tecnologia di ricarica - sia in luoghi pubblici che privati - un elemento essenziale per il futuro della mobilità elettrica.

Grazie alla partnership siglata con ABB E-mobility viene offerto un unico punto di riferimento per la ricarica a corrente alternata ed i relativi servizi di installazione, in tutti i mercati europei di smart. Questo rende il processo di installazione di una wallbox molto semplice per i clienti smart.

La stazione di ricarica di smart è dotata di connettività Bluetooth, Wi-Fi e collegamento con cavo di rete di serie.

Attraverso un metodo di autenticazione RFID all'avanguardia e una perfetta integrazione nell'app di smart, è possibile garantire un semplice processo di ricarica. I prodotti e i servizi saranno disponibili online attraverso un veloce sistema di acquisto e prenotazione, tramite il marketplace di smart.

L'installazione del punto di ricarica può essere prenotata tramite il sistema come opzione aggiuntiva e sarà effettuata localmente da partner professionali. "Ci impegniamo a costruire un futuro a zero emissioni, utilizzando le ultime tecnologie affidabili e facili da usare per soluzioni di ricarica di veicoli elettrici", ha dichiarato Frank Mühlon, CEO di ABB E-mobility. "Lavorare con smart risulta quindi per noi molto naturale. I nostri prodotti e le nostre soluzioni si completano molto bene a vicenda e vediamo un grande potenziale per promuovere insieme la crescita del mercato dei veicoli elettrici in tutta Europa. Siamo entusiasti della nuova smart #1 e orgogliosi di poter offrire le nostre soluzioni in questo ecosistema completo dedicato alla mobilità elettrica".

Le stazioni di ricarica in strada sono importanti quanto le soluzioni di ricarica domestiche. Fornire ai proprietari di auto elettriche il miglior supporto possibile per accedere ad una rete di ricarica efficiente è un fattore chiave per guidare lo sviluppo di questa tecnologia. Con DCS, smart ha trovato un partner che condivide questa mentalità e può anche portarla avanti: DCS possiede un'eccezionale rete di ricarica pubblica, in continua crescita, che conta oggi oltre 290.000 punti di ricarica in tutta Europa. Questo consente ai clienti di avere accesso continuo a più di 270.000 punti a corrente alternata e 24.000 punti a corrente continua.

Con l'integrazione nell'app di smart, che offre informazioni utili come la posizione, il tipo di connettore disponibile e la disponibilità, la ricarica diventa davvero semplice. Inoltre, la card per la ricarica DCS viene fornita gratuitamente con ogni smart.