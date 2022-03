Da Volvo Car Usa un concept di box auto per le elettriche

Il garage ideale per una famiglia attenta alla sostenibilità che predilige la mobilità a zero emissioni? Per Volvo Car Usa deve avere almeno 3 colonnine di ricarica per auto e moto e pannelli solari sul tetto per rifornire a costo zero gli accumulatori di riserva da utilizzare per la ricarica dei veicoli elettrici. Questo, infatti, è il concept elaborato e proposto come studio di box 'green' dalla filiale statunitense della Casa svedese. Realizzato nell'assolata californiana Palm Springs, il 'Recharge Garage' è stato costruito in collaborazione con gli specialisti della Garage Living e viene proposto dalla Compass immobiliare di corredo a una viletta in vendita sulla Winter Sun, al numero 2465.

Ambiente luccicante, porta basculante rigorosamente in legno, dotato di banco lavoro, questo concept di box ideale per le elettriche dispone di spazio per due auto (preferibilmente Volvo, di cui una almeno C40 Recharge), appunto di tre punti di ricarica alimentati in parte anche dai pannelli posti sul tetto, e oltre agli attrezzi prevede come dotazione un piccolo monopattino elettrico da utilizzare per gli spostamenti a corto raggio. Completano l'arredo proposto un tavolo da lavoro, un'ampia offerta di armadietti e cassettiere, una smart tv e un impianto hi-fi firmato Bowers & Wilkins. Perché, spiegano i progettisti, con l'assenza di motori a combustione che creano gas tossici i garage quando non sono completamente occupati dai veicoli possono diventare spazi utilizzabili anche nel quotidiano dai vari componenti della famiglia.

"Nel proseguire il proprio percorso di elettrificazione, Volvo sostiene l'avanzamento e l'accessibilità della ricarica domestica come fondamentale per nell'affermazione dell'adozione di veicoli elettrici", ha sottolineato Anders Gustafsson, vice presidente Americhe e president e Ceo di Volvo Car USA. "Il concetto di garage ricaricabile offre uno sguardo su un futuro in cui le auto elettriche rimodelleranno le nostre vite in meglio, sia su strada sia a casa".