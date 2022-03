Free to X: avanti con roadmap, piano parte anche al Sud

Prosegue l'attuazione del progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X, start-up del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con l'apertura a Teano Ovest sulla autostrada A1 Milano-Napoli della prima stazione di ricarica ad alta potenza attiva nel Sud Italia sulla rete di Aspi.

Le prossime attivazioni - informa Aspi in una nota - sono previste nelle giornate del 24 e 25 marzo, quando saranno inaugurati i charging point ad Arda Ovest (A1 - Milano-Bologna) e Brianza Nord (A4 - Milano-Brescia).

"Avanza nel segno della sostenibilità il percorso avviato da Aspi con il suo Piano di trasformazione", afferma l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi" e "il programma di installazione di 100 aree di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici assume un ruolo di primo piano, uno dei tasselli portanti con cui la nostra azienda partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti".

Fino al completamento del piano, previsto per l'estate 2023, saranno avviate in media 6/7 nuove stazione ogni mese e attualmente l'investimento complessivo per le 100 stazioni di ricarica ad alta potenza è di 75 milioni di euro, finanziati da Autostrade per l'Italia.

I cantieri già attivi –in fase avanzata – sono 17, per una copertura uniforme da Nord a Sud della rete di ricarica elettrica nelle Aree di Servizio. Le stazioni interessate sono: San Nicola Est (A1 – Napoli-Roma), La Pioppa Est (A14 – Bologna-Ancona), La Pioppa Ovest (A14 – Bologna-Ancona), Monferrato Est (A26 – Genova-Gravellona), Monferrato Ovest (A26 – Genova-Gravellona), Montefeltro Ovest (A14 – Bologna -Ancona), Esino Est (A14 – Bologna -Ancona), Torre Cerrano Ovest (A14 – Ancona-Pescara), Irpinia Sud (A16 – Napoli-Canosa), Brughiera Est (A8 – Milano-Varese), Brughiera Ovest (A8 – Milano-Varese), Po Est (A13 – Bologna-Padova), Po Ovest (A13 – Bologna-Padova), Lario Ovest (A9 – Milano – Como), Lario Est (A9 – Milano – Como), San Zenone Est (A1 – Milano – Bologna), Brianza Sud (A4 – Milano-Brescia).