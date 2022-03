Fi-Pi-Li, lavori tratto Montelupo-Empoli fino 2023

Partiranno il 23 marzo, alle ore 22, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Fi-Pi-Li, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est (Firenze): un intervento per 5,25 milioni di euro che, a fasi alterne e con la completa sospensione nei mesi estivi, intesseranno il tratto di strada fino al marzo 2023.

Per cercare di evitare ingorghi e mitigare i disagi degli automobilisti, spiega la Regione Toscana, è prevista l'interruzione dei lavori per il periodo estivo e un orario di lavoro articolato in due turni: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6, in modo da evitare, nelle ore in cui ci sono i maggiori picchi di traffico, interferenze fra l'utenza e il cantiere.

Altra misura prevista è l'apertura ai mezzi pesanti della Sp3 Bientinese quale collegamento fra il casello autostradale di Altopascio sull'A11 e lo svincolo della Fi-Pi-Li di Pontedera.

Il tratto di Fi-Pi-Li interessato dai lavori sarà suddivisa in due zone.

Dal 23 marzo partiranno i lavori nella zona 1 che andranno avanti fino al 4 novembre; i lavori nella zona 2 partiranno poi il 5 novembre 2022 e si concluderanno il 28 marzo del 2023.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la prima parte dei lavori, dal 23 marzo al 29 aprile verranno chiuse le corsie di sorpasso sia in direzione mare che in direzione Firenze; le corsie di marcia verranno separate dal cantiere con new-jersey. Durante questo periodo verrà demolito il vecchio new jersey che verrà sostituito con una nuova barriera e verranno realizzati i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; nella fase due che scatta il 30 aprile fino a giugno il traffico veicolare viene spostato sulla carreggiata direzione Firenze con doppio senso di marcia separato da new jersey e verranno eseguiti i lavori sulla semicarreggiata direzione mare. Dall'1 ottobre al 4 novembre sarà spostato sulla carreggiata in direzione mare con doppio senso di marcia separato da new jersey, mentre i lavori verranno eseguiti sulla semicarreggiata direzione Firenze.

"I lavori che presentiamo oggi -ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani - sono necessari e consentono di alzare quello che è lo spartitraffico in quel punto, da Montelupo ad Empoli, attualmente troppo basso per le condizioni di sicurezza richieste oggi, un asfalto che offra appunto maggiore sicurezza. Ritengo che la Fi-Pi-Li dovrà vivere una nuova stagione ed è l'obiettivo che ci poniamo proprio per il collegamento fra Firenze e Pisa". "Siamo consapevoli - ha poi spiegato l'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli - delle difficoltà a fare lavori sulla Fi-Pi-Li in presenza di traffico e quindi dobbiamo tenere di conto e fare il massimo sforzo per mitigare i disservizi. Abbiamo scelto di fare turni e lavoro notturno, lasciando più libere dalle lavorazioni le ore di punta. Tutto volto a mitigare le difficoltà che con la compresenza di traffico queste lavorazioni danno. A suo tempo infatti avevamo stanziato 500mila euro alla provincia di Pisa per lavori di miglioramento del fondo stradale della Bientinese che nel periodo dei lavori sulla Fi-Pi-Li sarà aperta al traffico dei mezzi pesanti". Per il sindaco di Empoli Brenda Barnini, "le due novità positive sono il fatto che durante l'estate il cantiere sarà sospeso e che si lavorerà anche di notte, così come i cittadini da sempre richiedono", mentre per Angela Bagni, sindaca di Lastra Signa e consigliere delegato della Città metropolitana, "si tratta di uno snodo viario fondamentale per la viabilità di tutta la Toscana, tenendo conto dei flussi di traffico che provengono dalla costa in direzione Firenze. Per il sindaco di Montelupo Paolo Masetti, "sicuramente qualche preoccupazione per il traffico che si riverserà sulla viabilità ordinaria non manca, ma credo che la pianificazione dei lavori come è stata concepita possa ridurre le criticità che si sono verificate in passato".