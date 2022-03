Volvo, percorso 'elettrificato' passa anche da Verona

Passa anche da Verona il percorso Powerstop di Volvo Italia. E' stata infatti inaugurata ieri la stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Autoverona, ovvero la stazione di ricarica veloce, prima attivata in Veneto, nell'ambito dell'ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia.

Obiettivo, quello di favorire la diffusione della mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale, attraverso un'infrastruttura capillare e aperta a tutti marchi di auto con la 'spina'.

La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Autoverona è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 150 kW.

L'energia erogata è prodotta integralmente da fonti rinnovabili e quindi sostenibili. Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Autoverona Srl, mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo (Charging Point Operator - CPO) è Duferco Energia. Plugsurfing (già partner di Volvo in Europa ) è invece il fornitore di servizi di ricarica (E-Mobility Service Provider - EMP).

"Ci piace pensare che la disponibilità delle stazioni Powerstop - ha commentato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia - si traduca in un servizio di mobilità grazie al quale un proprietario di un'auto elettrica di qualsiasi marca possa viaggiare da Nord a Sud e da Est a Ovest della nostra penisola sapendo di poter contare su punti di ricarica ad alta efficienza dislocati in maniera conveniente per ridurre al minimo i tempi di sosta. Il fatto che tale possibilità sia per tutti gli automobilisti e non solo per chi guida una Volvo, dimostra come il nostro approccio sia di condivisione, come già più volte accaduto sul fronte della Sicurezza".

L'iniziativa nazionale firmata Volvo, prevede l'installazione di stazioni di ricarica ultrafast da 150 kW presso le concessionarie Volvo, in prossimità di uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano. In tal senso, sono state attivate di recente colonnine Powerstop a Perugia, Bologna e a Ferrara, mentre il calendario delle prossime inaugurazioni prevede Roma, il 12 aprile, e altre città ancora.