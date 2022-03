Volvo, progetto Powerstop passa anche da Ferrara

La promozione della mobilità sostenibile, per Volvo, passa anche dal progetto nazionale Powerstop. La rete di colonnine di ricarica ultraveloce pensata dalla casa automobilistica svedese e aperta a tutti i marchi di auto elettriche, ieri ha aggiunto un ulteriore tassello al suo processo di espansione, con l'inaugurazione della prima colonnina in assoluto a Ferrara e provincia, ma anche la prima attivata da Volvo in Emilia-Romagna.



La stazione Powerstop/Cavour 1 andrà a contribuire all'ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale, in linea con la scelta strategica di Volvo Cars che punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un'intera nuova gamma di vetture elettriche al 100% nei prossimi anni.

La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Cavour 1 attivata a Ferrara è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 150 kW. L'energia erogata è prodotta integralmente da fonti rinnovabile e quindi sostenibili. Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Cavour 1 Srl, mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo è Duferco Energia. Plugsurfing (partner di Volvo in Europa ) è invece il fornitore di servizi di ricarica.

"Il progetto delle stazioni Powerstop di ricarica ultrafast by Volvo Cars - ha commentato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia - è un'iniziativa senza precedenti. Mai un costruttore di auto si era impegnato anche attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni per la ricarica veloce per tutti gli automobilisti. Non vogliamo certo sostituirci a chi è preposto a realizzare infrastrutture, vogliamo solo sensibilizzare il pubblico sulla opportunità di passare alla mobilità elettrica dando il nostro contributo per renderla davvero possibile sul territorio nazionale. Ci piace pensare che la disponibilità delle stazioni Powerstop si traduca in un servizio di mobilità grazie al quale un proprietario di un'auto elettrica di qualsiasi marca possa viaggiare da Nord a Sud e da Est a Ovest della nostra penisola sapendo di poter contare su punti di ricarica ad alta efficienza".

Un'infrastruttura strategica, quella di Powerstop, proprio perché aperta a tutti. I punti di ricarica Powerstop attivati da Volvo Cars saranno infatti aperti agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo, proprio per lanciare un messaggio forte nei confronti di tutti coloro che auspicano un passaggio effettivo e senza preoccupazioni alla mobilità elettrica. L'utilizzo di un account Plugsurfing permette la ricarica al prezzo di 0,35 €/kWh sia per i clienti Volvo sia per gli utenti di altri marchi.