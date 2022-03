E-Gap porta a Torino la ricarica rapida, mobile e on-demand

E-GAP, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand in Europa, arriva a Torino. Da oggi una flotta di van 100% green potrà raggiungere i veicoli elettrici del capoluogo piemontese e ricaricarli anche in assenza del guidatore. Il servizio, già disponibile a Milano e Roma dal 2019 e a Bologna da fine 2021, è prenotabile tramite un'apposita app.

"Torino è la quarta grande città italiana in cui portiamo il nostro servizio di ricarica - dichiara Eugenio de Blasio, presidente e fondatore di E-GAP -. In un momento di massima attenzione agli obiettivi europei e italiani di diffusione dei veicoli non inquinanti, siamo orgogliosi di offrire un servizio comodo e flessibile che contribuisca ad avvicinare i cittadini alla mobilità elettrica e a creare un ambiente urbano e locale sostenibile".

Nel recente piano industriale triennale E-GAP ha previsto investimenti per 200 milioni di euro, destinati principalmente all'ampliamento dell'infrastruttura mobile di ricarica, all'espansione della gamma di prodotti nonché all'apertura in nuovi Paesi e in circa 200 città tra Europa e Stati Uniti. E-GAP sta inoltre lavorando a un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand: entro la prossima estate sono previsti 100 nuovi e-van, con l'obiettivo di raggiungere la quota di 500 mezzi di ricarica green entro il 2024.