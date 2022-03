Mini, partnership per la sostenibilità nell'ambito urbano

Mini ha avviato una partnership con la Sos - School of Sustainability di Mario Cucinella, nata nel 2015 a Bologna e trasferitasi a Milano alla fine del 2021.

"Attraverso questo accordo - dice Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - Mini vuole sottolineare il suo impegno nel mondo del design e nel campo progettuale favorendo una riflessione sul tema della sostenibilità in ambito urbano, un terreno caro a Mini sin dal suo lancio in Italia nel 2001, sotto le insegne del Bmw Group".

Il direttore di Mini Italia Stefano Ronzoni punta sui giovani: "La partnership con la School of Sustainability rientra perfettamente nella strategia di Mini 'Big Love' poiché le due realtà hanno in comune la valorizzazione dei giovani talenti 'Big love for the People'; ððfocus sulla realtà urbana, l'attenzione al design e al dettaglio 'Big Love for the Future'; la sensibilità sul tema della sostenibilità 'Big Love for the Planet'. In questo scenario, tendenze e stili, creatività e comunicazione, cultura del progetto e tecnologia rappresentano dei concetti chiave per sviluppare iniziative comuni".

Il percorso formativo della scuola prevede un master full-time di nove mesi rivolto a neolaureati e giovani professionisti di tutto il mondo per costruire esperienze in un contesto che integri teoria, ricerca e pratica con l'intento di accrescere una cultura della sostenibilità. L'obiettivo della collaborazione tra Mini e School of Sustainability è quello di sviluppare dei progetti di ricerca che vadano dall'urbanistica all'architettura fino al design. Ed è proprio partendo da questi valori condivisi che Mini e la Sos - School of Sustainability hanno voluto portare avanti questa partnership. Durante il prossimo anno accademico Mini darà l'opportunità a due studenti per ciascun anno di partnership di ottenere una borsa di studio e nel corso del percorso formativo Sos organizzerà un workshop su un tema specifico concordato con Mini. Si tratterà di un vero e proprio brief di ricerca, finalizzato alla realizzazione di contributi progettuali da offrire alla città per migliorarne la sostenibilità e il benessere delle persone.