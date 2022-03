Helbiz, a Milano rinnova la flotta dei monopattini

Novità per Helbiz all'ombra della Madonnina con il rinnovo completo della flotta di veicoli elettrici già presenti a Milano. Nuovi mezzi, più sicuri e tecnologicamente avanzati, sono quelli che la società specializzata, tra le altre cose, in micro mobilità, ha messo oggi su strada nel capoluogo lombardo per sostituire i 750 mezzi già presenti in città, tra novità importanti a livello tecnologico e visivo, allineandosi a quanto stabilito dal decreto-legge.

"Milano è stata la prima città in Italia ad accoglierci - ha commentato Matto Mammì, ceo di Helbiz Emea - e negli anni è diventata una delle metropoli europee per eccellenza, con le quali condividere un'attenzione sempre maggiore alle tematiche della sostenibilità e del benessere cittadino. Con il rinnovo della flotta vogliamo ringraziare i milanesi per la fiducia accordataci e dare un chiaro messaggio dell'impegno che intendiamo portare avanti per offrire un servizio sempre più sicuro e innovativo".

Tra le novità più importanti in termini di sicurezza, gli indicatori luminosi di svolta, fronte e retro. Con una batteria a lunga durata e porta cellulare incorporato, i nuovi monopattini Helbiz sono poi anche dotati di apposite luci led poste sotto la pedana, che indicano lo stato di carica della batteria, in modo da rendere non solo il monopattino più visibile al cliente, ma anche di riconoscere a prima vista il livello di carica del mezzo, prima del noleggio.

Il parafango dei nuovi monopattini Helbiz è più robusto e il doppio freno rende il veicolo elettrico più sicuro, mentre gli ammortizzatori anteriori contribuiscono al maggiore confort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con sistema IOT di nuova generazione inserito all'interno del monopattino, per una maggiore precisione nella localizzazione del Gps, che aiuterà ad evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite.

Nuova anche la livrea, che ora vede protagonista il colore azzurro, già utilizzato negli Stati Uniti, in sostituzione del bianco/nero. Il servizio di sharing sui nuovi mezzi è accessibile a chiunque scarichi e si registri nell'app gratuita Helbiz, disponibile per iOS e Android, senza variazioni nel prezzo. Si rinnova anche la collaborazione tra Telepass e Helbiz, grazie alla quale sarà possibile continuare a noleggiare il monopattino e saldare il costo delle corse con Telepass Pay.