Opel: gamma esclusivamente elettrica in Europa dal 2028

Opel accelera la transizione verso l'elettrico. Entro la fine del 2024 ci sarà variante elettrificata di ciascun modello, mentre dal 2028 l'intera proposta sarà a zero emissioni. Già oggi i clienti possono scegliere tra dodici versioni elettrificate, dalla piccola Opel Rocks-e al grande van Opel Movano-e. Un altro modello elettrico a batteria sarà introdotto entro la metà di questo decennio con la nuova generazione della Opel Manta" ha dichiarato il CEO di Opel, Uwe Hochgeschurtz, illustrando la strategia del Marchio. "Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia saranno a trazione solo elettrica e quindi privi di emissioni.

"Opel sta seguendo un percorso coerente per arrivare alla completa elettrificazione e procede a tempo di record. Stiamo dunque contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2. E non ci fermeremo alla conversione della nostra gamma: insieme ai nostri partner, produrremo autonomamente batterie ad alte prestazioni a Kaiserslautern già a partire dal 2025. Inoltre, presso la nostra sede centrale di Rüsselsheim è in costruzione un nuovo campus a basso consumo di risorse".

L'obiettivo ultimo di Opel è quello di offrire veicoli elettrici che soddisfino al meglio le esigenze dei clienti. Per il futuro, ciò include un'autonomia tra i 500 e gli 800 chilometri e una capacità di ricarica rapida di 32 chilometri al minuto, la migliore in assoluto. Per tutti i veicoli commerciali leggeri di Opel è già disponibile una versione priva di emissioni. I modelli Opel Combo-e, Vivaro-e e Movano-e hanno un sistema di alimentazione a batteria, mentre il Vivaro-e HYDROGEN propone una variante con tecnologia a celle a combustibile.

Per quanto riguarda le autovetture, Opel Corsa-e e Mokka-e stanno ottenendo risultati soddisfacenti. In Germania, le varianti a batteria di questi modelli rappresentano già oltre il 25% di tutte le vendite. Il nuovo Opel Grandland e la nuova generazione di Opel Astra sono entrambi disponibili con motorizzazione ibrida plug-in. L'anno prossimo arriverà la Opel Astra-e a batteria, in versione cinque porte e Sports Tourer.