Anche a Quartu il minibus elettrico con pantografo

Dopo la presentazione ufficiale a Cagliari, prima corsa a Quartu per l'autobus elettrico Ctm con pantografo. Già realizzata in via Brigata Sassari la linea aerea per la ricarica. Il mezzo, completamente elettrico, riconoscibile per il suo colore celeste, ha una lunghezza di 6.1 metri ed è il primo in Europa con queste dimensioni. Ha un'autonomia di 175 Km, ma si può incrementare sino a 250 grazie alla ricarica veloce al capolinea. Soddisfatta l'assessora alla Mobilità Barbara Manca: "Oggi abbiamo messo un altro mattoncino nella costruzione di una Quartu nuova, che guarda con interesse e fiducia verso il futuro, anche per quanto riguarda la mobilità. Abbiamo già inaugurato il car sharing e a breve daremo gambe al servizio dedicato ai monopattini".

La sostituzione degli attuali autobus a gasolio con mezzi elettrici di nuova generazione permetterà di avere una flotta completamente sostenibile ad emissione zero. L'impiego di questi mezzi sulla linea 40 porterà infatti una completa elettrificazione della linea. Il bus potrà quindi ricaricarsi durante la sosta, senza interferire con l'esercizio filoviario delle altre linee.