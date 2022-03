Hyundai: nuovo pianale e 17 modelli elettrici entro il 2030

Un nuovo pianale modulare e 17 nuovi veicoli elettrici in 8 anni rappresentano il percorso scelto da Hyundai per centrare gli obiettivi di crescita fissati nel 2030.

Il Gruppo coreano ha messo sul piatto una cifra poco inferiore ai 15 miliardi di euro, destinati allo sviluppo di auto elettriche gran parte delle quali basate sulla innovativa piattaforma IMA. Entro il 2030 arriveranno 11 nuove Hyundai e sei con brand Genesis. Si inizia quest'anno con la Ioniq 6 mentre nel 2024 arriverà la versione di serie del Concept Ioniq 7 presentato al Salone di Los Angeles.

Due modelli basati sulla piattaforma e-GMP, il cui destino sembra già segnato dall'arrivo della Ima, concepita per poter ospitare motori e batterie standardizzati per ottimizzare i costi di produzione e abbassare il prezzo di acquisto. La nuova Architettura Modulare Integrata può ospitare batterie "cell-to-pack", la cui capacità può essere facilmente adattabile alle caratteristiche del veicolo, mentre sono previsti cinque tipi di motori.

Il piano presentato in occasione dell'evento online "2022 Investor Day" prevede anche il massimo sforzo sullo sviluppo di hardware e software destinato alle prossime generazioni di veicoli. Entro la fine dell'anno verrà lanciato l'innovativo Highway Driving Pilot (HDP), il sistema di guida automatizzata di livello tre che debutterà sulla Genesis G90. In parallelo, una flotta di Hyundai Ioniq 5 Robotaxi entra nel servizio di consegne senza conducente di Uber Eats.