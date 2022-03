TIER, si allarga offerta con e-bike a Roma

Si amplia l'attività di TIER per lo sharing di e-bike a Roma. Il fornitore di soluzioni di micro-mobilità condivisa, ha ampliato la gamma di servizi in sharing, portando le sue e-bike per le strade della Capitale con 800 biciclette elettriche, disponibili da ieri in città.

Obiettivo dichiarato dell'azienda, quello di rendere più semplici gli spostamenti all'interno della città, diminuendo le emissioni prodotte dai viaggi privati e decongestionando la viabilità.

Roma è la prima città in Italia e la diciannovesima in Europa ad offrire un servizio di bike sharing targato TIER. "Siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente la nostra offerta in Italia - ha dichiarato Saverio Galardi, General Manager Italia dell'azienda - e di poter offrire, oltre ai monopattini elettrici, 800 e-bike in modalità free-floating. Soprattutto per le brevi e medie distanze, le biciclette TIER sono un ulteriore incentivo".

Le biciclette TIER sono dotate di pedalata assistita fino a 25 km/h e ogni mezzo è dotato di un cestino per i piccoli trasporti. TIER ha già messo a disposizione il proprio servizio di bike sharing in altri paesi europei come Germania, Gran Bretagna, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia e Svizzera. Per attivare le biciclette TIER si utilizza il codice QR integrato o direttamente tramite app. Gli utenti possono noleggiare le e-bike nei luoghi della città all'interno dell'area operativa che si estende dal centro alle periferie. Le tariffe del noleggio sono identiche a quelle dei monopattini che, oltre al compenso di 1 euro previsto per l'attivazione, sono di 22 centesimi al minuto.