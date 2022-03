Mobilize Share, a Modena con 15 ZOE elettriche

Si allargano i confini della mobilità condivisa firmata Mobilize Share, che sbarca anche a Modena. Gestito direttamente dalla Concessionaria Franciosi, ha preso il via ieri in città il via il servizio di car sharing Mobilize, con una flotta di 15 ZOE E-Tech Electric.

L'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 13 stazioni dedicate al car sharing Mobilize, nelle quali i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana, con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine corsa.

Grazie all'App dedicata 'Mobilize Share', l'utilizzatore potrà verificare ubicazione e disponibilità della vettura e scegliere il giorno e l'ora di prenotazione della Renault ZOE E-Tech Electric. Questa soluzione si contraddistingue per avere una gestione basata su parcheggi dedicati nei punti strategici della città, in cui trovare e riconsegnare le autovetture senza la preoccupazione di trovare il posto. Il servizio verrà gestito dalla Concessionaria Franciosi che si occuperà di tenere monitorate le 15 ZOE a disposizione, con l'ausilio di personale dedicato, garantendo un corretto livello di ricarica della batteria, la sanificazione e la pulizia delle vetture. I vantaggi per l'utilizzatore, all'interno dei comuni che aderiscono all'iniziativa, sono i parcheggi gratuiti, la possibilità di percorrere le corsie preferenziali e il libero accesso alla ZTL.