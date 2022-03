Birò Estrima: il progetto per la guida senza conducente

Estrima, società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, avvia la sperimentazione della guida senza conducente sui propri mezzi.

Il progetto prevede l'utilizzo di prototipi Birò ed inizierà nelle prossime settimane in alcune vie della città di Milton Keynes, in Inghilterra. L'obiettivo è di aumentare la sicurezza sulla strada, grazie alla possibilità di condurre i veicoli da remoto, con la migliore tecnologia oggi disponibile, garantendo il continuo e tempestivo controllo del traffico e dell'eventuale presenza di pedoni. Operativamente, l'utente potrà prenotare il Birò attraverso un'applicazione dedicata, poi il veicolo verrà consegnato sul luogo richiesto, tramite il trasferimento da parte di un operatore professionale, che guiderà il Birò operando da una postazione remota, seguendo il modello solitamente utilizzato per i droni. Conclusa la sperimentazione, si prevede l'estensione del servizio ad altre zone della cittadina inglese, in particolare presso la stazione ferroviaria, con un'offerta come servizio a pagamento per i pendolari, ed in altre aree urbane in Europa. Il Presidente di Estrima Matteo Maestri ha così commentato: "Birò nasce per semplificare la vita alla gente, rendendo semplici gli spostamenti in aree trafficate. La vita è ancor più semplificata se il Birò arriva da solo e va a parcheggiarsi da solo. Per le flotte di noleggio e di sharing ciò significa un notevole aumento di efficienza e una drastica riduzione di costi operativi. È per questo motivo - prosegue Maestri - che riteniamo che questa sperimentazione sia coerente non solo con le esigenze di una mobilità urbana in evoluzione, ma anche con la nostra filosofia di rendere semplice la vita alle persone".