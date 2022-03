Monopattini elettrici: lo sharing di Tier sbarca a Modena

TIER Mobility, fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, consolida la propria presenza in Italia sbarcando a Modena con una flotta di 250 monopattini elettrici. TIER ribadisce il proprio obbiettivo di ridurre il livello di inquinamento nelle città e offrire una soluzione innovativa per gli spostamenti di breve e media distanza.

Le luci di direzione visibili a 360° gradi, la ruota da 12 pollici e le sospensioni anteriori sono le principali novità del monopattino targato TIER che rendono più sicura e stabile la guida del veicolo. Oltre ad allinearlo alle norme di legge che stanno per essere varate dal governo.

Progettato per rendere l'esperienza unica, il monopattino TIER, che ha una vita media di 5 anni, è caratterizzato anche da tre freni e un manubrio antiscivolo. Inoltre, le batterie sono intercambiabili e sostituibili direttamente in strada, caratteristica che incide significativamente sulla riduzione dell'impatto ambientale delle operazioni. Questi elementi hanno permesso al servizio di TIER di essere apprezzato con 45 milioni di noleggi effettuati a livello globale.