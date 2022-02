A Pescara in circolazione i nuovi monopattini Helbiz

A Pescara da qualche giorno sono in circolazione e a disposizione dei cittadini i nuovi monopattini della Helbiz, leader mondiale nella micromobilità, che ha annunciato oggi il rinnovo completo della propria flotta di veicoli elettrici già presenti nel capoluogo adriatico, con nuovi mezzi più sicuri e tecnologicamente avanzati. Nelle prossime settimane sarà la volta di Torino, Milano, Napoli e Roma. La nuova flotta di monopattini è già attiva e a disposizione degli utenti pescaresi. I nuovi mezzi sono caratterizzati da novità importanti a livello tecnologico e anche visivo, e questo conferma l'impegno dell'azienda ad adattarsi e rispettare il nuovo decreto-legge, a breve in vigore. L'arrivo dei nuovi mezzi a Pescara sarà seguito nei prossimi giorni da test drive gratuiti e da attività dedicate alla sicurezza stradale, aperte a tutta la comunità cittadina.

Sono 500 i monopattini a Pescara che sono stati sostituiti con mezzi completamente nuovi e che assicurano un maggior comfort di guida e di sicurezza. Con una batteria a lunga durata, gancio porta borse e porta cellulare incorporato, i nuovi monopattini Helbiz sono dotati di indicatori luminosi per incrementare la sicurezza del cliente. Sono state integrate anche apposite luci led, poste sotto la pedana, che indicano lo stato di carica della batteria: questo renderà non solo il monopattino più visibile al cliente, ma gli permetterà di conoscere a prima vista il livello di carica del mezzo. Il parafango più robusto e il doppio freno rendono i monopattini Helbiz più sicuri, mentre gli ammortizzatori anteriori donano maggiore comfort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con sistema IOT che aiuterà ad evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite. "Pescara per noi rappresenta una tra le città più attive in Italia, con una popolazione molto attenta alla sostenibilità, che utilizza i nostri mezzi quotidianamente e in maniera crescente. Con il rinnovo della flotta vogliamo dare ai cittadini pescaresi - ha detto Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA - un chiaro segnale del nostro impegno nel continuare ad investire a Pescara e nell'offrire un servizio sempre più sicuro e innovativo. Un ringraziamento particolare al Sindaco, Carlo Masci, e all'Assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, per la loro capacità di visione e per il reciproco aiuto e supporto durante questo nostro primo anno insieme". La società ha ricordato che va avanti la collaborazione tra Telepass e Helbiz e sarà possibile continuare a noleggiare il monopattino e saldare il costo delle corse con Telepass Pay.