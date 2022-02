Per modelli elettrici Kia ricarica stradale sempre più green

Sempre più attenta alla sostenibilità, Kia ha annunciato di essersi impegnata, grazia ad un accordo con Digital Charging Solutions (DCS) ad immettere nella rete di ricarica stradale, energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. La certezza di questa procedura 'green' è data dall'impiego del servizio Kia Charge.

Ad ogni sosta nelle colonnine stradali di tutta Europa il sistema è è in grado di determinare (nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati) la quantità di energia consumata permettendo l'acquisto equivalente in megawattora (MWh) certificati con Garanzia d'Origine (GO). Tutta l'energia fornita da Kia sarà quindi di derivazione eolica e DCS utilizzerà i GO per approvvigionare la rete esclusivamente con energia proveniente da fonti sostenibili.

"DCS è un elemento chiave per il futuro della mobilità sostenibile di tutto il mondo - ha ribadito Jörg Reimann, Ceo di Digital Charging Solutions in in quanto attraverso i certificati GO garantiamo che il 100% dell'energia utilizzata in ogni ricarica venga reimmessa nella rete con quella proveniente esclusivamente dalle turbine eoliche europee. Questo permette di soddisfare la domanda di energia verde del mercato, passaggio fondamentale per la realizzazione di un futuro più sostenibile".

La soluzione proposta da Kia va molto oltre alla situazione attuale, in cui tutta l'energia disponibile nella rete - sia quella verde sia quella grigia - non viene distinta in base alla fonte di provenienza e gli utilizzatori di veicoli elettrici Kia possono effettuare la ricarica in qualsiasi stazione ma senza poter controllare l'origine dell'energia utilizzata.

Questo progetto di Kia con DCS sarà sviluppato congiuntamente dai team europei della divisione Cross-Carline ed E-Mobility di Hyundai Motor Europe e dalla divisione Business Strategy ed Elettrificazione di Kia Europe.

"Aumentando la quota di energia verde nella rete miglioreremo il livello del mix energetico a favore di fonti più sostenibili - ha commentato Jason Jeong, presidente di Kia Europe - e in futuro confidiamo di entrare a far parte di una rete più ampia in grado di lavorare direttamente con i produttori di energia rinnovabile, con strutture di ricarica ecologiche al 100%.

Questo passaggio è uno step fondamentale fino a quando non vi sarà la totale eliminazione dell'energia grigia sulla rete".