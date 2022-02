Telepass: accordo con Duferco energia su mobilità sostenibile

Telepass e Duferco Energia, società del Gruppo Duferco attiva sul mercato con progetti di efficienza energetica e servizi e infrastrutture di ricarica elettrica, hanno sottoscritto una partnership per una mobilità sempre più smart e sostenibile: il servizio di ricarica dei veicoli elettrici presso le stazioni di Duferco Energia é ora disponibile sull'app Telepass Pay. Duferco Energia e Telepass, si muovono insieme verso obiettivi comuni, ovvero il "miglioramento della sostenibilità ambientale e lo sviluppo della mobilità elettrica, unendo le forze per rendere l'esperienza di guida in elettrico sempre più semplice e diffusa", evidenzia una nota congiunta. Con l'integrazione delle stazioni di ricarica di Duferco Energia nel "nostro ecosistema di mobilità, saremo ancora più vicini agli oltre 300.000 clienti Telepass che già guidano auto elettriche o ibride", afferma Gabriele Benedetto, ceo di Telepass. "La nostra offerta - aggiunge - arriva infatti a coprire un totale di 19.000 punti di ricarica sulla app Telepass Pay. Rinnoviamo quindi, il nostro impegno per accelerare il processo di transizione verso la mobilità sostenibile e vogliamo contribuire in prima linea all'espansione della mobilità elettrica in Italia". L'obiettivo comune - aggiunge Marco Castagna, Amministratore Delegato di Duferco Energia - è quello di "offrire agli utenti elettrici un'esperienza di mobilità sempre più smart. La partnership con Telepass rispecchia a pieno la nostra visione del business, basata su interoperabilità, competitività, apertura della rete e dialogo tra gli operatori".